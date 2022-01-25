Последствия непогоды в Турции, фото: Hurriyet

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Ракурс

Турцию и Грецию засыпает сильный снегопад.

В частности, сегодня, 25 января, как минимум до 13.00 будет закрыт аэропорт крупнейшего города страны Стамбула. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Сильный снегопад, начавшийся в городе вчера, 24 января, днем, за несколько часов привел к увеличению толщи снегового покрова от 35 см (в центре города, где выпало меньше осадков) до 80−85 см в некоторых районах.

Под массой снега, в частности, упала крыша одного из грузовых терминалов аэропорта. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Сильный снегопад парализовал город — власти предупредили водителей о невозможности заехать в Стамбул со стороны материковой части Европы, а жителям города в этих условиях запретили пользоваться личным автотранспортом.

Тысячи пассажиров также застряли в автомобилях и автобусах, поскольку главные дороги в городе были перекрыты из-за сильного снегопада. Команды Красного Полумесяца оказывали помощь пассажирам, застрявшим на трассах.

На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом.

Снегопады не ограничились одним Стамбулом и добрались даже у курортного региона Анталия на побережье Средиземного моря, где снегом засыпало большинство дорог. В последний раз снег, покрывавший пляжи в Анталии, выпал в 1993 году. Тогда снежный покров имел толщину 5 см.

В Греции власти из-за непогоды объявили 25 января выходным днем и закрыли школы. От сильного снегопада пострадали многие регионы, включая столицу Афины и ряд островов Эгейского моря, сообщает The Watchers.

Хотя снег является распространенным явлением в греческих горах и северной части страны, в центральных Афинах и на островах Эгейского моря он встречается редко.

Источник: Hurriyet, The Watchers