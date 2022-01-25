Еще одна область Украины «покраснела». Фото: rivne.online

https://racurs.ua/n166151-krasnaya-zona-karantina-popolnilas-esche-odnoy-oblastu.html

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«Красная» зона адаптивного карантина в Украине расширяется — в ближайшие дни ее пополнит Ровенская область.

Строгие карантинные ограничения на Ровенщине начнут действовать с четверга, 27 января. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом 25 января сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00.00 27 января 2022 года «красный» уровень эпидемической опасности, — говорится в сообщении.

«Красный» уровень епиднебезопасности предусматривает запрет работы заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. Также должны быть закрыты ТРЦ, кинотеатры, театры, непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры. Запрещается работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ. Не работают в «красной» зоне учреждения культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Кинотеатры, музеи, другие культурные учреждения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны будут работать, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.

В «красной» зоне не ограничивается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Несмотря на это соблюдение противоэпидемических правил остается обязательным.

Напомним, с 24 января в «красную зону» перешла Ивано-Франковская область. На Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень и динамика госпитализаций.