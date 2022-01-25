Ще одна область України «почервоніла». Фото: rivne.online

https://racurs.ua/ua/n166151-chervona-zona-karantynu-popovnylasya-sche-odniieu-oblastu.html

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«Червона» зона адаптивного карантину в Україні розширюється — найближчими днями її поповнить Рівненська область.

Суворі карантинні обмеження на Рівненщині почнуть діяти з четверга, 27 січня. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це 25 січня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00.00 27 січня 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки, — йдеться в повідомленні.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає заборону роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. Також повинні бути зачинені ТРЦ, кінотеатри, театри, непродовольчі ринки та магазини, спортзали, басейни та фітнес-центри. Забороняється робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл. Не працюють у «червоній» зоні заклади культури, крім історико-культурних заповідників.

Кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни працюватимуть, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані.

У «червоній» зоні не обмежується робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Попри це дотримання протиепідемічних правил залишається обов’язковим.

Нагадаємо, з 24 січня до «червоної зони» перейшла Івано-Франківська область. На Прикарпатті перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміка госпіталізацій.