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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Офіційний портал Одеси

Більшості регіонів України загрожує червоний рівень карантину (ІНФОГРАФІКА)

25 січ 2022, 11:24
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Епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів.

Станом на сьогодні, 25 січня, більшість регіонів вже залишили «жовту» карантинну зону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні наразі залишаються:

  • Київ;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Херсонська область;
  • Черкаська область.

У найбільш суворій «червоній» зоні перебуває Івано-Франківська область.

Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Станом на 24 січня рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом по країні становив 472 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб, а рівень госпіталізацій — 40,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 13 областях.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 24 січня становила 29,4% при визначеному показнику в 65%. Цей показник не перевищено в жодному регіоні України.


Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні 24 січня зафіксовано майже 20 тис. нових випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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