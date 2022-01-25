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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Офіційний портал Одеси
Більшості регіонів України загрожує червоний рівень карантину (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n166150-bilshosti-regionam-ukrayiny-zagrojuie-chervonyy-riven-karantynu-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні знову набирає обертів.
Станом на сьогодні, 25 січня, більшість регіонів вже залишили «жовту» карантинну зону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
У «жовтій» зоні наразі залишаються:
- Київ;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Херсонська область;
- Черкаська область.
У найбільш суворій «червоній» зоні перебуває Івано-Франківська область.
Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.
Станом на 24 січня рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом по країні становив 472 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб, а рівень госпіталізацій — 40,7 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.
Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 13 областях.
Завантаженість ліжок з киснем по країні на 24 січня становила 29,4% при визначеному показнику в 65%. Цей показник не перевищено в жодному регіоні України.
Нагадаємо, в Україні 24 січня зафіксовано майже 20 тис. нових випадків COVID-19.
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