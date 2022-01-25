Василю Бурбі пропонували посаду посла. Фото:

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Василю Бурбі, колишньому начальнику військової розвідки України, пропонували посаду посла в Австралії.

У лютому 2021 року очільнику Головного управління розвідки повідомили, що той мав заявити про те, що не існувало ніякої спеціальної операції із затриманням бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». В обмін на це йому обіцяли дати посаду посла України в Австралії. Про це Бурба розповів в інтерв’ю для «Української правди».

«Я і кенгуру» називається посада, — зазначив колишній розвідник.

За словами Бурби, у разі відмови його виселили б з державної дачі у Конча-Заспі, заборонили б виїзд з України та порушили б кримінальне провадження. Також йому анулювали закордонні паспорти. Також був ще один пункт від влади — обіцяли звільнити близького родича з державної служби.

Нагадаємо, колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба розповів журналістам, що у 2019 році співпрацював із президентом Володимиром Зеленським, коли він прийшов до влади. Бурба заявив, що зауважень щодо роботи його особисто, а також цілком розвідки, не було взагалі.

Раніше Зеленський, коментуючи справу «вагнерівців» та участь у ній колишнього очільника управління розвідки Василя Бурби заявив, що очільник ГУР керував транспортом під час розгону Майдану та хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу.

Джерело: «Українська правда»