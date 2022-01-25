Першому заступнику Кличка вручили підозру у справі про землю РНБО

https://racurs.ua/ua/n166148-pershomu-zastupnyku-klychka-vruchyly-pidozru-u-spravi-pro-zemlu-rnbo.html

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Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Про це у своїх соцмережах 25 січня повідомив Віталій Кличко, відповідне відео з’явилося на телеканалі «Київ».

Кличко розповів, що у 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро «Сирець». Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі, облаштувало там сквер.

Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу. Історія цієї ділянки, нагадаю, наступна. В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури, — написав Кличко.

У 2019 році було встановлено, що 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

Це не перше провадження, у якому фігурує Поворозник. Навесні 2020 року йшлося про його нібито посередництво у хабарі в розмірі 125 тис. дол. від представника компанії-забудовника.