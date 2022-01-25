https://racurs.ua/ua/n166147-try-krayiny-v-aziyi-zalyshylysya-bez-svitla-ludy-zastryagly-v-metro-skasovani-reysy.html

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У трьох країнах Центральної Азії — в Узбекистані, Казахстані та Киргизстані — почались проблеми з постачанням електрики через збій в енергосистемі регіону.

Аеропорти Бішкека та Ташкента не приймають рейси. Про це повідомляє ORDA.

Казахстан, Киргизстан і Узбекистан перебувають у єдиному енергокільці, а тому перебої з електрикою вплинули на всі три країни. Національна електрична мережа Киргизстану повідомила, що в усій енергосистемі відбулося системне відключення, оскільки спрацювала автоматика. Причини інциденту встановлюються.

Жителі міста Ташкен повідомляють про падіння напору води через відключення насосів, у місті також не працює метро. Уряд попередив про можливі перебої в роботі систем опалення, водопостачання та каналізації. У Киргизстані також повідомили про відключення світла в частині регіонів, зокрема, у Нарині, Бішкеку, Оше й Ісикульській області.

Натомість у казахському Алмати світло зникло в кількох районах, у місті не працюють світлофори, на дорогах зупинився рух транспорту. Електрики також немає в різних районах Шимкента та Тараза. Споживачів переводять на інші лінії електропостачання, у різних містах і районах поступово відновлюють подачу електрики.

Аеропорти Бішкека в Киргизстані й Ташкента в Узбекистані не приймають рейси через відключення електроенергії — пасажири не можуть пройти перевірки. Деякі літаки направляються на запасні аеродроми. Аеропорт Алмати працює в штатному режимі. Також в Алмати в штатному режимі працюють вокзали й метро, однак зупинилися тролейбуси, і людям радять пересісти на автобуси.

Водночас жодна з лікарень Алмати від електропостачання не відключалася завдяки роботі дизельних генераторів. Через відсутність світла в гірськолижних комплексах Узбекистану й Киргизстану на канатних дорогах застрягли люди. Туристів рятують надзвичайники.

У Киргизстані Служба виконання покарань перейшла на посилений варіант несення служби. У всіх закритих закладах — СІЗО та виправних колоніях — працюють генератори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніговий шторм накрив Сполучені Штати Америки та Канаду. Негода торкнулася 80 млн осіб, у частині південно-східних штатів без світла залишилося понад 145 тис. людей.

Джерело: ORDA