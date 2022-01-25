https://racurs.ua/n166147-tri-strany-v-azii-ostalis-bez-sveta-ludi-zastryali-v-metro-otmeneny-reysy.html

Ракурс

В трех странах Центральной Азии — в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане — начались проблемы с поставкой электричества из-за сбоя в энергосистеме региона.

Аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы. Об этом сообщает ORDA.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан находятся в едином энергокольце, а потому перебои с электричеством повлияли на все три страны. Национальная электрическая сеть Кыргызстана сообщила, что по всей энергосистеме произошло системное отключение, поскольку сработала автоматика. Причины инцидента устанавливаются.

Жители города Ташкен сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов, в городе также не работает метро. Правительство предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации. В Кыргызстане также сообщили об отключении света в части регионов, в частности, в Нарыне, Бишкеке, Оше и Исикульской области.

В то же время в казахском Алматы свет исчез в нескольких районах, в городе не работают светофоры, на дорогах остановилось движение транспорта. Электричества также нет в разных районах Шимкента и Тараза. Потребителей переводят на другие линии электроснабжения, в разных городах и районах постепенно восстанавливают подачу электричества.

Аэропорты Бишкека в Кыргызстане и Ташкента в Узбекистане не принимают рейсы из-за отключения электроэнергии — пассажиры не могут пройти проверки. Некоторые самолеты направляются на запасные аэродромы. Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Также в Алматы в штатном режиме работают вокзалы и метро, однако остановились троллейбусы, и людям советуют пересесть на автобусы.

В то же время ни одна из больниц Алматы от электроснабжения не отключалась благодаря работе дизельных генераторов. Из-за отсутствия света в горнолыжных комплексах Узбекистана и Кыргызстана на канатных дорогах застряли люди. Туристов снимают спасатели.

В Кыргызстане Служба исполнения наказаний перешла на усиленный вариант несения службы. Во всех закрытых заведениях — СИЗО и исправительных колониях — работают генераторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что снежный шторм накрыл США и Канаду. Ненастье коснулось 80 млн человек, в части юго-восточных штатов без света осталось более 145 тыс. человек.

Источник: ORDA