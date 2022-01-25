Первому заместителю Кличко вручили подозрение по делу о земле СНБО

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Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение в деле о лишении земельного участка аппарата СНБО.

Об этом в своих соцсетях 25 января сообщил Виталий Кличко, соответствующее видео появилось на телеканале «Киев».

Кличко рассказал, что в 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро «Сырец». Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории, устроил там сквер.

Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и с помощью правоохранителей продолжает давить на столичные власти. История этого участка, напомню, следующая. В 2009 году она была передана аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры, — написал Кличко.

В 2019 году было установлено, что 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

Это не первое производство, в котором фигурирует Поворозник. Весной 2020 года речь шла о его якобы посредничестве во взятке в размере 125 тыс. дол. от представителя компании-застройщика.

Тогда в КГГА прошли обыски и правоохранители задокументировали 14 апреля, что первый заместитель председателя КГГА через посредника требовал взятку в 125 тыс. дол. от представителя компании-застройщика.

Кличко временно отстранил Поворозника, но впоследствии он продолжил исполнять обязанности первого заместителя мэра.