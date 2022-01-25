Василию Бурбе предлагали должность посла. Фото:

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Ракурс

Василию Бурбе, бывшему начальнику военной разведки Украины, предлагали должность посла в Австралии.

В феврале 2021 года главе Главного управления разведки сообщили, что тот должен был заявить о том, что не существовало никакой специальной операции с задержанием боевиков российской частной военной компании «Вагнера». В обмен на это ему обещали дать должность посла Украины в Австралии. Об этом Бурба рассказал в интервью для «Украинской правды».

«Я и кенгуру» называется должность, — отметил бывший разведчик.

По словам Бурбы, в случае отказа его выселили бы с государственной дачи в Конча-Заспе, запретили бы выезд из Украины и возбудили бы уголовное производство. Также ему аннулировали загранпаспорта. Также был еще один пункт от власти — обещали уволить близкого родственника с государственной службы.

Напомним, бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба рассказал журналистам, что в 2019 году сотрудничал с президентом Владимиром Зеленским, когда он пришел к власти. Бурба заявил, что замечаний относительно работы его лично, а также целиком разведки, не было вообще.

Ранее Зеленский, комментируя дело «вагнеровцев» и участие в ней бывшего главы управления разведки Василия Бурбы заявил, что глава ГУР управлял транспортом во время разгона Майдана и хотел похитить формулу вакцины от коронавируса.

Источник: «Украинская правда»