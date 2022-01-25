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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Официальный портал Одессы

Большинству регионов Украины грозит красный уровень карантина (ИНФОГРАФИКА)

25 янв 2022, 11:24
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Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты.

На сегодня, 25 января, большинство регионов уже покинули «желтую» карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне остаются:

  • Киев;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Херсонская область;
  • Черкасская область.

В наиболее суровой «красной» зоне находится Ивано-Франковская область.

Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

По состоянию на 24 января уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в целом по стране составил 472 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек, а уровень госпитализаций — 40,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 13 областях.

Загруженность коек с кислородом по стране на 24 января составила 29,4% при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.


Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине 24 января зафиксировали около 20 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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