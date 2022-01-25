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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Официальный портал Одессы
Большинству регионов Украины грозит красный уровень карантина (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166150-bolshinstvu-regionov-ukrainy-grozit-krasnyy-uroven-karantina-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты.
На сегодня, 25 января, большинство регионов уже покинули «желтую» карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В «желтой» зоне остаются:
- Киев;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Херсонская область;
- Черкасская область.
В наиболее суровой «красной» зоне находится Ивано-Франковская область.
Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.
По состоянию на 24 января уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в целом по стране составил 472 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек, а уровень госпитализаций — 40,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 13 областях.
Загруженность коек с кислородом по стране на 24 января составила 29,4% при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.
Напомним, в Украине 24 января зафиксировали около 20 тыс. новых случаев COVID-19.
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