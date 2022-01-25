В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Официальный портал Одессы

https://racurs.ua/n166150-bolshinstvu-regionov-ukrainy-grozit-krasnyy-uroven-karantina-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты.

На сегодня, 25 января, большинство регионов уже покинули «желтую» карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне остаются:

Киев;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Херсонская область;

Черкасская область.

В наиболее суровой «красной» зоне находится Ивано-Франковская область.

Остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

По состоянию на 24 января уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в целом по стране составил 472 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек, а уровень госпитализаций — 40,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в 13 областях.

Загруженность коек с кислородом по стране на 24 января составила 29,4% при определенном показателе в 65%. Этот показатель не превышен ни в одном регионе Украины.

Напомним, в Украине 24 января зафиксировали около 20 тыс. новых случаев COVID-19.