Під час інциденту в міськраді Одеси, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166154-biy-za-zemlu-skandalnyy-eks-sluga-lamav-mebli-v-miskradi-odesy-video.html

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Артем Дмитрук, колишній член фракції «Слуга народу», знову «прославився» скандальними діями.

Депутат приїхав до Одеси, щоб взяти участь у засіданні земельної комісії міськради. Проте до приміщення його не пропустили представники муніципальної варти. У відповідь Дмитрук накинувся на них з кулаками, повідомляє «7 канал».

Продершись в результаті всередину, Дмитрук бігав по столу, розламував меблі та розкидав документи.

Окрім меблів, також постраждали кілька учасників сутички — щонайменше в одного з них були помітні сліди крові на голові.

Сам Дмитрук заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Олег Бриндак на засіданні цієї комісії «пиляють» землю одеситів і не хочуть, щоб їхні махінації стали відомі громадськості.

Засідання комісії не можуть провести вже вчетверте. Вона має розглянути питання відводу 6 га землі біля Аркадії.

Нагадаємо, Дмитрука, відомого своєю активною антивакцинаторською позицією, у листопаді виключили з фракції «Слуга народу».