Педофіл і наркоман - “слуга” образив покійного художника Ройтбурда, фото - BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n161800-pedofil-i-narkoman-sluga-obrazyv-pokiynogo-hudojnyka-roytburda-video.html

Ракурс

Нардеп зі «Слуги народу» Артем Дмитрук назвав «педофілом і наркоманом» Олександра Ройтбурда — відомого українського художника, який помер 8 серпня.

Дмитрук образливо висловився про покійного на своїй сторінці у Фейсбук.

Художній музей в Одесі назвати ім’ям педофіла і наркомана! — написав Дмитрук.

«Слуга» підтримав звернення до президента України про присвоєння Одеському художньому музею статусу національного. Водночас Дмитрук заявив, що він не може носити ім’я «лайно — художника», педофіла та наркомана.

Я зроблю все, щоб ця процедура з присвоєння імені музею не здійснилася!, — написав і розповів у відео нардеп.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський в указі постановив, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада повинні опрацювати питання присвоєння національному музею імені Ройтбурда.

Його треба або примусити вибачитися і назавжди закрити рота в цей бік, або вигнати з партійних лав і відкрити проти нього кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу (наклеп). Таке в нашій країні не може залишатися безкарним. По відношенню до будь-кого, просто це дуже, дуже ганебний випадок. Це дно, — прокоментував пост Дмитрука блогер і громадський діяч з окупованого Криму Айдер Муждабаєв.

Ройтбурд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі. Він український художник, директор Одеського художнього музею, депутат Одеської обласної ради від «Європейської солідарності».

Наприкінці 2017 року виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Це рішення неодноразово скасовували у судах, але Ройтбурда поновили.

8 серпня 2021 року у віці 59 років він помер у Києві. У ЗМІ повідомлялося що причина смерті — онкологія. Його колишня дружина Ірина Дратва повідомила, що художник захворів спочатку на грип, а потім COVID-19. Перебіг хвороби ускладнило його хронічне захворювання.

В Одесі запропонували назвати ім’ям Ройтбурда вулицю і музей, який він очолював, але ці пропозиції поки не знайшли відгуку у влади.