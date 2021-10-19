Педофил и наркоман - «Слуга» оскорбил покойного художника Ройтбурда (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n161800-pedofil-i-narkoman-sluga-oskorbil-pokoynogo-hudojnika-roytburda-video.html

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Нардеп из «Слуги народа» Артем Дмитрук назвал «педофилом и наркоманом» Александра Ройтбурда — известного украинского художника, умершего 8 августа.

Дмитрук обидно высказался о покойном на своей странице в Фейсбук.

Художественный музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана! — написал Дмитрук.

«Слуга» поддержал обращение к президенту Украины о присвоении Одесском художественном музею статуса национального. В то же время Дмитрук заявил, что он не может носить имя «дерьмо — художника», педофила и наркомана.

Я сделаю все, чтобы эта процедура по присвоению имени музея не осуществилась!, — написал и рассказал в видео нардеп.

В начале октября президент Владимир Зеленский в указе постановил, что Одесская областная государственная администрация и Одесский областной совет должны проработать вопрос присвоения национальному музею имени Ройтбурда.

Его надо либо заставить извиниться и навсегда закрыть рот в эту сторону, или выгнать из партийных рядов и открыть против него уголовное дело по статье Уголовного колдекса (клевета). Такое в нашей стране не может оставаться безнаказанным. По отношению к любому человеку, просто это очень, очень позорный случай. Это дно, — прокомментировал пост Дмитрук блогер и общественный деятель из оккупированного Крыма Айдер Муждабаев.

Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе. Он украинский художник, директор Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета от «Европейской солидарности».

В конце 2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Это решение неоднократно отменяли в судах, но Ройтбурда возобновили.

8 августа 2021 года в возрасте 59 лет он умер в Киеве. В СМИ сообщалось, что причина смерти — онкология. Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а затем COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у власти.