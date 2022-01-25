https://racurs.ua/ua/n166155-viyskovyy-shantaj-z-boku-rf-nepryynyatnyy-rada-zvernulasya-do-oon.html

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Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу РФ відносно України.

Зазначається, що Росія дестабілізує безпекову ситуацію з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Про це стало відомо з трансляції засідання.

«За» проект постанови № 6543 проголосувало 282 народних депутатів. Не голосували за постанову представники фракції «ОПЗЖ».

Постановою пропонується визнати, що вимоги Росії до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

основних принципів та норм міжнародного права;

Гельсінського заключного акту;

Паризької хартії для нової Європи;

Будапештського меморандуму;

резолюції ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії у зв’язку з окупацією українського Криму Єврокомісія планує розширити ще на п’ять пунктів.