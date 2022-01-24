На Росію чекають нові санкції від Європи через русифікацію Криму. Фото: УП

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Санкції проти Росії у зв’язку з окупацією українського Криму Єврокомісія планує розширити ще на п’ять пунктів.

Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на конфіденційний звіт німецького посольства у Брюсселі.

Згідно зі звітом, Литва, Болгарія, Румунія та Данія вимагали відповідних заходів щодо Росії 17 січня на зустрічі робочої групи представників країн ЄС.

На думку керівництва цих країн, це стало б «необхідною відповіддю Росії на тлі русифікації анексованих територій, що триває в Криму». Тож до списку запропонували додати ще п’ять осіб чи організацій із Росії.

Видання уточнює, що спочатку Німеччина, Італія та Фінляндія наполягали на всебічному вивченні запропонованих правок. При цьому німецьке МЗС завершило аналіз і готове дати свою згоду.

Нагадаємо, німецький віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах зробив низку заяв, у яких висловив сумнів щодо можливості повернення Україні тимчасово окупованого Росією Криму й перспектив членства у НАТО, а також заявив, що президент РФ Путін «заслуговує на повагу».

Речник українського МЗС Олег Ніколенко різко висловився щодо цих заяв. Він назвав їх категорично неприйнятними.

Київ особливо здивували роздуми Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тис.

Джерело: Spiegel