Обвал рубля змусив Центробанк Росії призупинити операції

https://racurs.ua/ua/n166124-obval-rublya-zmusyv-centrobank-rosiyi-pryzupynyty-operaciyi.html

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Обвал рубля призвів до того, що Банк Росії припинив купівлю доларів. Таке рішення ухвалили задля «підвищення передбачуваності дій фінансової влади та зниження волатильності фінансових ринків».

До заяви Центробанку РФ курс долара піднявся більш як на 2% — до 79,30 рублів за долар, після чого впав на 50 копійок. Про це йдеться у повідомленні центробанку РФ.

У банку наголошують, що рішення про відновлення купівлі іноземної валюти ухвалюватимуть з урахуванням фактичної ситуації на фінансових ринках.

Фінансові ринки РФ падають з початку року на тлі підготовки Кремля до вторгнення в Україну. Сьогоднішнє падіння спровоковане інформацією про евакуацію США та Великою Британію частини дипломатичного персоналу та їхніх сімей з України, а також через приведення військ НАТО у бойову готовність і виряджання додаткових сил у країни східної Європи. Інвестори масово розпродують російські активи.

Загалом з початку 2022 року індекс «МосБіржі» впав — на 16,2%, а індекс РТС- на 20%. За січень акції «Сбєрбанку» впали — на 25%, «Газпрому» — на 17%, акції «Яндекса» обвалилися — на 30%. Рубль девальвував — 6%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, а Сполучені Штати Америки (США) не лишаються осторонь цієї загрози. Міністр оборони Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену направити в Україну бомбардувальники, кораблі та посилити сусідні з Україною країни військами.