https://racurs.ua/n166124-obval-rublya-zastavil-centrobank-rossii-priostanovit-sdelki.html

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Обвал рубля привел к тому, что Банк России прекратил покупку долларов. Такое решение было принято для «повышения предсказуемости действий финансовых властей и снижения волатильности финансовых рынков».

До заявления Центробанка РФ курс доллара поднялся более чем на 2% — до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на 50 копеек. Об этом говорится в сообщении центробанка РФ.

В банке отмечают, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической ситуации на финансовых рынках.

Финансовые рынки РФ падают с начала года на фоне подготовки Кремля к вторжению в Украину. Сегодняшнее падение спровоцировано информацией об эвакуации США и Великобританией части дипломатического персонала и их семей из Украины, а также из-за приведения войск НАТО в боевую готовность и размещении дополнительных сил в странах восточной Европы. Инвесторы массово распродают российские активы.

В целом с начала 2022 года индекс «МосБиржи» упал на 16,2%, а индекс РТС — на 20%. За январь акции «Сбербанка» упали — на 25%, «Газпрома» — на 17%, акции «Яндекса» обвалились — на 30%. Рубль девальвировал на 6%.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время, а Соединенные Штаты Америки (США) не остаются в стороне от этой угрозы. Министр обороны Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войсками.