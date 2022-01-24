Россию ждут новые санкции от Европы из-за русификации Крыма. Фото: УП

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Санкции против России в связи с оккупацией украинского Крыма Еврокомиссия планирует расширить еще на пять пунктов.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет немецкого посольства в Брюсселе.

Согласно отчету, Литва, Болгария, Румыния и Дания потребовали соответствующих мер в отношении России 17 января на встрече рабочей группы представителей стран ЕС.

По мнению руководства этих стран, это стало бы «необходимым ответом России в свете продолжающейся русификации аннексированных территорий в Крыму». В частности, в список предложено добавить еще пять человек или организаций из России.

Издание уточняет, что изначально Германия, Италия и Финляндия настаивали на всестороннем изучении предложенных поправок. При этом к настоящему моменту немецкий МИД завершил анализ и готов дать свое согласие.

Напомним, немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд заявлений, в которых выразил сомнение о возможности возвращения Украине временно оккупированного Россией Крыма и перспектив членства в НАТО, а также заявил, что президент РФ Путин «заслуживает уважения».

Представитель украинского МИД Олег Николенко резко высказался по поводу этих заявлений. Он назвал их категорически неприемлемыми.

Киев особенно удивили размышления Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как число жертв российской агрессии уже превысило 14 тыс.

Источник:Spiegel