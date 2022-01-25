Ударне угруповання відсутнє - атаку Путіна "скасував" міністр оборони

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Росія не створила жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони фактично спростував дані щодо підготовки РФ нападу на Україну.

Станом на сьогоднішній день фактаж, який ми спостерігаємо за даними нашої розвідки, фактаж, який спостерігають розвідки наших країн-партнерів приблизно подібний до тієї ж ситуації, яка була навесні минулого року, перед Великоднем. Тому сьогодні, станом на цей момент, не створено жодного ударного угруповання Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ, — сказав Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 24 січня.

Ці слова Резніков повторив сьогодні у кулуарах Ради, куди прийшов на закриту сзустріч із очільниками фракцій та груп парламента. Він підкреслив, що «ризиковані сценарії є, вони можливі з погляду ймовірності у майбутньому».

Наші Збройні сили, наше командування, Генеральний штаб мають опрацьовані всі сценарії найгіршого варіанту, щоб знати, як вони діятимуть у разі настання такої ситуації, — пояснив Резніков.

Раніше Пентагон повідомив про посилення російського угруповання поблизу України. За словами представника Пентагону Джона Кірбі, «не йдеться про деескалацію».

Міністр оборони України «не оцінює високо» сценарій можливого наступу РФ на Україну 20 лютого, про який раніше заявив командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк.