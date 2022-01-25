Новые правила въезда вводит ЕС - «зеленый» свет для вакцинированных

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Новые правила для туристов ввел Евросоюз — Совет ЕС одобрил измененные рекомендации по путешествиям в условиях пандемии коронавируса, которые теперь не будут привязываться к стране происхождения.

Рекомендация странам-членам ЕС вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Граждане, не имеющие цифрового сертификата ЕС о вакцинации против COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

Сертификат о прививках от коронавируса, результат теста или перенесенная болезнь, который удостоверен европейским цифровым ковид-сертификатом, должен являться ключевым фактором. Индивидуальный подход существенно упростит действующие правила и предоставит путешественникам больше ясности и определенности, — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В частности, к путешественникам, имеющим действующий цифровой ковид-сертификат, не должны применяться дополнительные ограничения. Речь идет о:

сертификате о полном курсе вакцинации от коронавируса, при условии, что с последней дозы полного курса прошло более 14 и не более 270 дней или если человек после этого получил бустерную дозу;

сертификат, удостоверяющий отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест, полученный максимум за 24 часа до поездки;

сертификат об выздоровлении при условии, что с даты положительного теста прошло не более 180 дней.



От путешественников, которые не могут предоставить такой сертификат, могут потребовать тест до поездки или не позднее 24 часов по прибытии, кроме категорий-исключений, в том числе и детей в возрасте до 12 лет.

В качестве предохранителя предполагается, что рекомендации могут быть пересмотрены, если будут обнаружены новые варианты вируса, вызывающие озабоченность.