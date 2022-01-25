Нові правила для туристів вводить ЄС — “зелене” світло вакцинованим

https://racurs.ua/ua/n166178-novi-pravyla-dlya-turystiv-vvodyt-ies-zelene-svitlo-vakcynovanym.html

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Нові правила для туристів запровадив Євросоюз — Рада ЄС схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах пандемії коронавірусу, які тепер не прив’язуватимуться до країни походження.

Рекомендація країнам-членам ЄС набуде чинності 1 лютого 2022 року. Громадяни, котрі не мають цифрового сертифіката ЄС про COVID-вакцинацію, можуть бути зобов’язані пройти тест до прибуття або не пізніше, ніж через 24 години після прибуття.

Сертифікат про щеплення від коронавірусу, результат тесту чи перенесену хворобу, засвідчений європейським цифровим ковід-сертифікатом, має бути ключовим чинником. Індивідуальний підхід суттєво спростить чинні правила і надасть мандрівникам більше ясності та визначеності, — зазначається у повідомленні прес-служби Ради ЄС.

Зокрема, до мандрівників, які мають чинний цифровий ковід-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження щодо пересування. Йдеться про:

сертифікат про повний курс щеплення від коронавірусу, за умови, що з останньої дози повного курсу минуло більше 14 і не більше 270 днів, або якщо людина після цього отримала бустерну дозу;

сертифікат, що посвідчує негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тест, отриманий максимум за 24 години до поїздки;

сертифікат про одужання, за умови, що з дати позитивного тесту минуло не більше 180 днів.



Від мандрівників, які не можуть надати такого сертифікату, можуть вимагати тест до поїздки або не пізніше 24 годин після прибуття, крім категорій-винятків, у тому числі й дітей віком до 12 років.

У якості запобіжника передбачається, що рекомендації можуть бути переглянуті, якщо будуть виявлені нові варіанти вірусу, що викликають стурбованість.