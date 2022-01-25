«Ковідну вечірку» міністрів напередодні похорону принца розслідує поліція Лондона

https://racurs.ua/ua/n166176-kovidnu-vechirku-ministriv-naperedodni-pohoronu-prynca-rozsliduie-policiya-londona.html

Ракурс

Поліція Великої Британії проведе розслідування вечірок в офісі прем'єра Бориса Джонсона.

Парламент допитає премʼєра через святкування під час локдауна. Там вважають, що є певні ознаки порушення карантинних заходів, передає BBC.

За словами комісарки Крессіди Дік, розслідування почали після отримання інформації, яку надала слідча група британського уряду, що проводила внутрішнє розслідування.

У самому уряді запевнили, що внутрішнє розслідування теж триватиме. Там також визнавали, що члени уряду та персонал збиралися на вечірки, зокрема на день народження прем'єра Бориса Джонсона, але робили це згідно з усіма карантинними правилами. Прем'єр Борис Джонсон вибачився в парламенті за участь у вечірці, заявивши, що не розібрався в ситуації та спочатку вважав, що це «робочий захід».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що резиденція прем'єр-міністра Великої Британії принесла вибачення королеві Єлизаветі II за дві вечірки на Даунінг-стріт, № 10. Гуляння відбулися напередодні похорону принца Філіпа. Співробітники резиденції глави уряду гуляли 16 квітня 2021 року до глибокої ночі. Представник прем'єр-міністра назвав сумним те, що збори пройшли під час національної жалоби.

Джерело: BBC