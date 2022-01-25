«Ковид-вечеринку» министров накануне похорон принца расследует полиция Лондона

https://racurs.ua/n166176-kovid-vecherinku-ministrov-nakanune-pohoron-princa-rassleduet-policiya-londona.html

Ракурс

Полиция Великобритании проведет расследование вечеринок в офисе премьера Бориса Джонсона.

Парламент допросит премьера из-за празднования во время локдауна. Там считают, что есть определенные признаки нарушения карантинных мер, передает BBC.

По словам комиссарши Крессиды Дик, расследование началось после получения информации, которую предоставила следственная группа британского правительства, проводившая внутреннее расследование.

В самом правительстве заверили, что внутреннее расследование тоже будет продолжаться. Там также признали, что члены правительства и персонал собирались на вечеринки, в частности, на день рождения премьера Бориса Джонсона, но делали это согласно всем карантинным правилам. Премьер Борис Джонсон извинился в парламенте за участие в вечеринке, заявив, что не разобрался в ситуации и сначала считал, что это «рабочее мероприятие».

Напомним, ранее мы сообщали, что резиденция премьер-министра Великобритании принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, № 10. Гуляния состоялись накануне похорон принца Филиппа. Сотрудники резиденции главы правительства гуляли 16 апреля 2021 года до глубокой ночи. Представитель премьер-министра назвал грустным то, что собрание прошло во время национального траура.

Источник: BBC