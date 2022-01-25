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Ракурс

«Ковид-вечеринку» министров накануне похорон принца расследует полиция Лондона

25 янв 2022, 16:00
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Полиция Великобритании проведет расследование вечеринок в офисе премьера Бориса Джонсона.

Парламент допросит премьера из-за празднования во время локдауна. Там считают, что есть определенные признаки нарушения карантинных мер, передает BBC.

Вечеринка. Фото: The GuardianПо словам комиссарши Крессиды Дик, расследование началось после получения информации, которую предоставила следственная группа британского правительства, проводившая внутреннее расследование.

В самом правительстве заверили, что внутреннее расследование тоже будет продолжаться. Там также признали, что члены правительства и персонал собирались на вечеринки, в частности, на день рождения премьера Бориса Джонсона, но делали это согласно всем карантинным правилам. Премьер Борис Джонсон извинился в парламенте за участие в вечеринке, заявив, что не разобрался в ситуации и сначала считал, что это «рабочее мероприятие».


Напомним, ранее мы сообщали, что резиденция премьер-министра Великобритании принесла извинения королеве Елизавете II за две вечеринки на Даунинг-стрит, № 10. Гуляния состоялись накануне похорон принца Филиппа. Сотрудники резиденции главы правительства гуляли 16 апреля 2021 года до глубокой ночи. Представитель премьер-министра назвал грустным то, что собрание прошло во время национального траура.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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