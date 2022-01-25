Вакцину от «Омикрона» начали испытывать Pfizer и BioNTech

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Штамм «Омикрон» распространяется по миру, фото:
Вакцину от «Омикрона» начали испытывать Pfizer и BioNTechhttps://racurs.ua/n166175-vakcinu-ot-omikrona-nachali-ispytyvat-pfizer-i-biontech.htmlРакурс
Вакцину от нового штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 начали испытывать на людях компании Pfizer и BioNTech.
Клинические испытания, в ходе которых будут проверены эффективность, безопасность, переносимость и продолжительность действия этого препарата у здоровых взрослых, охватят до 1 тыс. 420 человек в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает агентство «Интерфакс».
Участников исследования поделят на три группы, чтобы изучить разные режимы применения этого препарата:
- в первую группу войдут около 615 человек, каждый из которых получит две дозы обычной вакцины Pfizer от COVID-19 за 90−180 дней до начала этих испытаний. Им введут одну или две дозы вакцины от «Омикрона»;
- во вторую группу войдут около 600 человек, получивших три дозы начальной вакцины Pfizer за 90−180 дней до начала этих испытаний. Им будет введена одна доза обычной вакцины или одна доза вакцины от «Омикрона»;
- в третью группу войдут ранее непривитые люди. Они получат три дозы вакцины от «Омикрона».
Ранее в Pfizer заявляли, что планируют создать вакцину от «Омикрона» до весны и что она будет защищать и от других штаммов коронавируса.
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