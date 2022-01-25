Митингующие наступают на Раду, журналистов выводят через подземный переход

https://racurs.ua/n166174-mitinguuschie-nastupaut-na-radu-jurnalistov-vyvodyat-cherez-podzemnyy-perehod-video.html

Ракурс

Участники акции SaveФЛП 25 января попытались пройти в здание Верховной Рады. После обеда и завершения пленарного заседания парламента на площади перед Радой началась толкотня с полицией.

Весь правительственный портал заблокировали митингующие, требующие принятия законопроектов № 3853−1 и № 3993 и отмены требования использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

Несколько сотен правоохранителей сдерживают около двух тысяч митингующих. Представителей СМИ и народных депутатов не выпускали из здания Верховной Рады. Участники акции движения SaveФЛП зажгли файеры и дымовые шашки.

Ранее митингующие решили идти к Раде «переговорной группой» после того, как на их требования никто не вышел. Сегодня ФЛП были уже и возле парламента, и возле Офиса президента.

Активная фаза штурма Рады в полдень длилась 25 минут. Правоохранителям удалось оттеснить ФЛП от стен парламента, но стычки продолжаются.

Нескольких задержанных во время штурма предпринимателей увозили на полицейским автобусе. Перед этим их обыскали. Часть СМИ сообщила, что правоохранители задержали, по меньшей мере, 20 участников митинга.

Выходы из Рады были блокированы. Охрана предлагала журналистам воспользоваться подземным переходом, который ведет в комитеты Верховной Рады.

Информации о пострадавших или задержанных от полиции к моменту выхода новости не было. Ранее силовики объявили, что составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции в столице.

Движение в центре Киева ограничено на следующих улицах:

Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка);

Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Полицейские и нацгвардейцы ужесточили меры безопасности в центре Киева утром, когда митингующие пришли к зданию Верховной Рады. Предприниматели угрожали прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов. Их сдерживали кордоны спецназовцев МВД.

Борьба между полицией и митингующими на площади перед Радой шла и за сцену, которую еще утром установили для выступлений протестующие.