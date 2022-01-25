Чехия назвала условия отправки своих войск в защиту Украины

Чешских военных могут отправить в Украину, фото: U.S. Army Europe

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Чехия не исключает возможности отправки в Украину своих военных для помощи в противостоянии российской агрессии.

Министр обороны страны Яна Чернохова заявила об этом в интервью изданию Denik N, отвечая на вопрос, планирует ли Чехия отправлять в Украину символический контингент типа канадского, сообщает издание «Украинская правда».

Относительно наших военных нас еще никто не спрашивал. Если придет запрос, мы его рассмотрим, — отметила министр.

Также Чернохова подтвердила, что Чехия планирует направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 152 мм и заверила, что, в случае необходимости, эта страна готова принять беженцев, которые будут убегать от конфликта.

Если произойдет конфликт, и Украине нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место — Чехия должна помочь здесь, — отметила она.

Напомним, в середине января стало известно, что Канада отправила в Украину отряд сил специального назначения.

Источник: «Украинская правда»