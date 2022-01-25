Чехія назвала умови відправлення своїх військ на захист України

Чеських військових можуть відправити до України, фото: U.S. Army Europe

https://racurs.ua/ua/n166173-chehiya-nazvala-umovy-vidpravlennya-svoyih-viysk-na-zahyst-ukrayiny.html

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Чехія не виключає можливості відправлення до України своїх військових, для допомоги у протистоянні російській агресії.

Міністр оборони країни Яна Чернохова заявила про це в інтерв’ю виданню Denik N, відповідаючи на питання, чи планує Чехія надсилати в Україну символічний контингент на кшталт канадського, повідомляє видання «Українська правда»

«Щодо наших військових, нас ще ніхто не питав. Якщо надійде запит, ми його розглянемо», — зазначила міністр.

Також Чернохова підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 152 мм і запевнила, що, в разі необхідності, ця країна готова прийняти біженців, які тікатимуть від конфлікту.

«Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце — Чехія має допомогти тут», — зазначила вона.

Нагадаємо, у середині січня стало відомо, що Канада відправила до України загін сил спеціального призначення.

Джерело: «Українська правда»