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Чеських військових можуть відправити до України, фото: U.S. Army Europe

Чехія назвала умови відправлення своїх військ на захист України

25 січ 2022, 15:23
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Чехія не виключає можливості відправлення до України своїх військових, для допомоги у протистоянні російській агресії.

Міністр оборони країни Яна Чернохова заявила про це в інтерв’ю виданню Denik N, відповідаючи на питання, чи планує Чехія надсилати в Україну символічний контингент на кшталт канадського, повідомляє видання «Українська правда»

«Щодо наших військових, нас ще ніхто не питав. Якщо надійде запит, ми його розглянемо», — зазначила міністр.

Також Чернохова підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 152 мм і запевнила, що, в разі необхідності, ця країна готова прийняти біженців, які тікатимуть від конфлікту.

«Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце — Чехія має допомогти тут», — зазначила вона.


Нагадаємо, у середині січня стало відомо, що Канада відправила до України загін сил спеціального призначення.

Джерело: «Українська правда»


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