Діти важче переносять «Омікрон», у Раді пропонують тотальну «дистанційку»

https://racurs.ua/ua/n166172-dity-vajche-perenosyat-omikron-u-radi-proponuut-totalnu-dystanciyku.html

Ракурс

Штам «Омікрон» частіше вражає дітей — якщо під час попередніх хвиль коронавірусу перебіг захворювання у дітей був майже безсимптомним, то тепер він супроводжується підвищенням температури.

До лікарні доставляють дітей з інтоксикацією та високою температурою. Про це розповів голова комітету з охорони здоров’я у Верховній Раді Михайло Радуцький.

Переважна більшість пацієнтів хворіють швидко — за день-два їх виписують додому. Але є випадки ускладнень — пневмонія та киснева недостатність. Через це в Раді пропонують перевести дітей на дистанційку.

В Україні станом на 24 січня вже понад 122 тис. учнів та понад 3 тис. вчителів відправлені на самоізоляцію через підтвердження випадків хвороби в оточення. В Сумах та Києві вже деякі школи перейшли на дистанційне навчання.

У Раді наголошують, що також важливо активізувати вакцинацію підлітків — в Україні дозволено щеплення від коронавірусу дітям від 12 до 18 років. Наразі вакциновано однією дозою лише 85 тисяч дітей, двома — 62 тисячі.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 1 тис. 120 дітей. Загалом по країні зайнято понад 30% ліжок, відведених для лікування COVID-19 у дітей. Найбільше пацієнтів у лікарнях Рівненської області (83% зайнято), Одеської (77%) та Запорізької (75%). Частіше хворіють у віковій групі 10−14 років — 40% від усіх випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» виявився більш стійким до зовнішнього середовища, ніж попередні штами коронавірусу. Він зберігається на пластику вісім діб, а на шкірі майже добу.