Бензин різко подорожчав в Україні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n166171-benzyn-rizko-podorojchav-cina-a-95-perevalyla-za-32-grn.html

Ракурс

Ціни на автомобільне пальне в Україні різко зросли.

У вівторок, 25 січня, бензин та дизельне паливо в Україні зросли в ціні. Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,26 грн за літр, на бензин А-95 — 32,14 грн за літр, на дизельне паливо — 31,41 грн за літр. Вартість автомобільного газу залишилася без змін — 18,96 грн за літр. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Як відомо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин та дизпаливо. Нещодавно, 21 січня, Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 грн з 27,92 грн до 29,25 грн за літр. А ціна солярки зросла на 1,68 грн з 25,16 грн до 26,84 грн за літр.

Ціна бензину на АЗС з урахуванням максимальних націнок не може перевищувати 34,25 грн за літр, а дизпалива — 33,84 грн за літр.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на продукти. Правило діятиме до закінчення карантину в країні та було введено на тлі підвищення цін на харчі, пов’язане зі здорожчанням газу.

Джерело: «Консалтингова група А-95»