Бензин резко подорожал в Украине. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Цены на автомобильное топливо в Украине резко выросли.

Во вторник, 25 января, бензин и дизельное топливо в Украине выросли в цене. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,26 грн за литр, на бензин А-95 — 32,14 грн за литр, на дизельное топливо — 31,41 грн за литр. Стоимость автомобильного газа осталась без изменений — 18,96 грн за литр. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Как известно, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо. Недавно, 21 января, Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 грн с 27,92 грн до 29,25 грн за литр. А цена солярки выросла на 1,68 грн с 25,16 грн до 26,84 грн за литр.

Цена бензина на АЗС с учетом максимальных наценок не может превышать 34,25 грн за литр, а дизтоплива — 33,84 грн за литр.

Напомним, в январе Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты. Правило будет действовать до окончания карантина в стране и было введено на фоне повышения цен на продукты, связанное с подорожанием газа.

Источник: «Консалтинговая группа А-95»