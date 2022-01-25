Самый быстрый в мире компьютер создадут в Meta

https://racurs.ua/n166170-samyy-bystryy-v-mire-komputer-sozdadut-v-meta.html

Ракурс

Meta Platforms Inc., владеющая соцсетью Facebook, готовится представить суперкомпьютер, использующий искусственный интеллект (ИИ).

Он станет самым быстрым в мире. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC) является результатом двухлетней работы, осуществлявшейся командой в удаленном режиме из-за коронавируса.

В настоящее время эксперты Meta используют суперкомпьютер для обучения моделей искусственного интеллекта обработке естественного языка и компьютерному зрению для исследований. Решения, которые будут в метавселенной, требуют огромных вычислительных мощностей, и RSC позволит создать новые ИИ-модели.

К середине лета текущего года, когда суперкомпьютер будет полностью готов, он будет содержать порядка 16 тыс. графических процессоров, и станет самым быстрым в мире.

Суперкомпьютеры будут помогать разработчикам Meta создавать ИИ-модели, которые смогут работать с сотнями языков, анализировать тексты, изображения и видео одновременно, а также разрабатывать инструменты дополненной реальности. Технология также поможет Meta легко распознавать вредоносный контент и создавать ИИ-модели, способные мыслить как человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Meta — такое название получила известная социальная сеть Facebook (Фейсбук) из-за изменения вектора развития компании. Основатель соцсети Марк Цукерберг считает, что действующее название не соответствует целям компании в будущем — созданию виртуальных или метавселенных.