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Ракурс
Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon Worlds

Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon Worlds

10 дек 2021, 15:08
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Meta (Facebook) готова переносить своих пользователей в метавселенную. Компания запустила Horizon Worlds — социальную VR-платформу, позволяющую общаться с друзьями в виртуальном пространстве.

Впервые платформа была анонсирована в 2019 году. Однако раньше она была доступна только тестировщикам.

Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon

Сейчас бесплатное приложение Horizon Worlds доступно для всех пользователей от 18 лет в США и Канаде.

Когда вы впервые входите в приложение, предлагается пройти небольшой вводный урок, а затем у пользователя есть три варианта: играть, посещать мероприятия и тусоваться.

Вы можете исследовать мир, созданный Meta, а также пространства, созданные сообществами.

Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon Worlds

Прежде чем вы входите в любое из виртуальных пространств, платформа напоминает, что любой персонаж, с кем вы взаимодействуете, является реальным человеком.

Если что-нибудь пойдет не так во время сеанса, в основном меню есть кнопка безопасности, которая мгновенно отправляет в безопасную зону, отдельную комнату, где пользователь может сделать перерыв. Кроме этого, в некоторых просторах есть модераторы, которые могут вмешаться, если что-нибудь пойдет не так.

Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon Worlds

Это сделано для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно внутри платформы, поскольку ранее некоторые из тестировщиков Horizon Worlds сообщали о сексуальных притязаниях.


Ранее Facebook заявила, что планирует нанять на работу в Евросоюзе 10 тыс. специалистов по построению метавселенной.

В ноябре компания Microsoft решила создать собственную метавселенную, которая получит название Mesh.

Источник: Ракурс


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