Meta запустила первую версию своей метавселенной Horizon Worlds

https://racurs.ua/n164243-meta-zapustila-pervuu-versiu-svoey-metavselennoy-horizon-worlds.html

Ракурс

Meta (Facebook) готова переносить своих пользователей в метавселенную. Компания запустила Horizon Worlds — социальную VR-платформу, позволяющую общаться с друзьями в виртуальном пространстве.

Впервые платформа была анонсирована в 2019 году. Однако раньше она была доступна только тестировщикам.

Сейчас бесплатное приложение Horizon Worlds доступно для всех пользователей от 18 лет в США и Канаде.

Когда вы впервые входите в приложение, предлагается пройти небольшой вводный урок, а затем у пользователя есть три варианта: играть, посещать мероприятия и тусоваться.

Вы можете исследовать мир, созданный Meta, а также пространства, созданные сообществами.

Прежде чем вы входите в любое из виртуальных пространств, платформа напоминает, что любой персонаж, с кем вы взаимодействуете, является реальным человеком.

Если что-нибудь пойдет не так во время сеанса, в основном меню есть кнопка безопасности, которая мгновенно отправляет в безопасную зону, отдельную комнату, где пользователь может сделать перерыв. Кроме этого, в некоторых просторах есть модераторы, которые могут вмешаться, если что-нибудь пойдет не так.

Это сделано для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно внутри платформы, поскольку ранее некоторые из тестировщиков Horizon Worlds сообщали о сексуальных притязаниях.

Ранее Facebook заявила, что планирует нанять на работу в Евросоюзе 10 тыс. специалистов по построению метавселенной.

В ноябре компания Microsoft решила создать собственную метавселенную, которая получит название Mesh.