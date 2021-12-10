Meta запустила першу версію свого метавсесвіту Horizon Worlds

https://racurs.ua/ua/n164243-meta-zapustyla-pershu-versiu-svogo-metavsesvitu-horizon-worlds.html

Ракурс

Meta (Facebook) готова переносити своїх користувачів у метавсесвіт. Компанія запустила Horizon Worlds — соціальну VR-платформу, яка дозволяє спілкуватися з друзями у віртуальному просторі.

Вперше платформа була анонсована у 2019 році. Проте раніше вона була доступна лише тестувальникам.

Зараз безкоштовний додаток Horizon Worlds доступний для всіх користувачів віком від 18 років у США та Канаді.

Коли ви вперше входите в додаток, пропонується пройти невеликий вступний урок, а потім у користувача є три варіанти: грати, відвідувати заходи та тусуватися.

Ви можете досліджувати світ, створений Meta, а також простори, які були зроблені спільнотами.

Перш ніж ви входите в будь-який із віртуальних просторів, платформа нагадує, що будь-який персонаж, з ким ви взаємодієте, є реальною людиною.

Якщо щось піде не так під час сеансу, в основному меню є кнопка безпеки, яка миттєво відправляє в безпечну зону, окрему кімнату, де користувач може зробити перерву. Крім цього, в деяких просторах є модератори, які можуть втрутитися, якщо щось піде не так.

Це зроблено для того, щоб люди відчували себе безпечно всередині платформи, оскільки раніше деякі з тестувальників Horizon Worlds повідомляли про сексуальні домагання.

Раніше Facebook заявила, що планує найняти на роботу в Євросоюзі 10 тис. фахівців для побудови метавсесвіту.

У листопаді компанія Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт, який отримає назву Mesh.