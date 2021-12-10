Кирило Буданов, фото: «Мілітарний портал»

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Відбити вторгнення Росії, якщо Кремль вирішить розв’язати повномасштабну війну, навряд чи вдасться лише завдяки зусиллям ЗСУ.

Для цього потрібна серйозна військова допомога Заходу. Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов заявив про це в інтерв’ю виданню The New York Times.

На жаль, на цьому етапі Україна має бути об'єктивною, — наголосив Буданов. — У нас немає достатніх військових ресурсів для відображення повномасштабного нападу Росії, якщо він розпочнеться, без підтримки західних сил.

Видання зазначає, що озброєнь і сил ЗСУ вистачає, щоб зберігати паритет у окопній війні на виснаження, яка триває з 2014 року, але для відбиття вторгнення по всіх напрямках цього буде замало.

За оцінками Буданова, масштабне російське вторгнення розпочнеться з авіаударів та ракетних обстрілів, спрямованих спочатку на склади боєприпасів та війська, що засіли в окопах.

В резульататі, за його словами, українські військові втратять боєхдатність, їхнє керівництво не зможе координувати оборону та постачати фронт. Після цього, зазначає Буданов, відповідальність ляже на фронтових командирів, які вестимуть боротьбу самотужки.

Вони триматимуться доти, поки є патрони, — зазначив Буданов. — Вони зможуть використати те, що у них є в руках, але, повірте, без доставки резервів немає жодної армії у світі, яка б могла протриматися.

Джерело: The New York Times