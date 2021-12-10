Кирилл Буданов, фото: «Милитарный портал»

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Отразить вторжение России, если Кремль решит развязать полномасштабную войну, вряд ли удастся только благодаря усилиям ВСУ.

Для этого необходима серьезная военная помощь Запада. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил об этом в интервью The New York Times.

К сожалению, на этом этапе Украина должна быть объективной, — подчеркнул Буданов. — У нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется, без поддержки западных сил.

Издание отмечает, что вооружений и сил ВСУ хватает, чтобы сохранять паритет в окопной войне на истощение, которяе длится с 2014 года, но для отражения вторжения по всем направлениям этого будет мало.

По оценкам Буданова, масштабное российское вторжение начнется с авиаударов и ракетных обстрелов, направленных сначала на склады боеприпасов и засевшие в окопах войска.

В результате, по его словам, украинские военные потеряют боеспособность, их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт. После этого, отмечает Буданов, ответственность ляжет на фронтовых командиров, которые будут бороться самостоятельно.

Они будут держаться до тех пор, пока есть патроны, — отметил Буданов. — Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но, поверьте, без доставки резервов нет ни одной армии в мире, которая могла бы продержаться.

Источник: The New York Times