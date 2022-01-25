Телеканалы Порошенко под вопросом — министр назвал кандидатов на звание олигарха

https://racurs.ua/n166169-telekanaly-poroshenko-pod-voprosom-ministr-nazval-kandidatov-na-zvanie-oligarha.html

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Весной в Украине начнут объявлять крупных бизнесменов олигархами. Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, кто в Украине, по его мнению, отвечает признакам олигарха.

Речь идет об исполнении закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Малюська в интервью Forbes рассказал, что «первую строчку» в списке олигархов займет Ринат Ахметов.

Есть все критерии — медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Игорем Коломойским. Петр Порошенко — активы, участие в политике, под вопросом телеканалы, — ответил Малюска на вопрос, кого он считает очевидным олигархом.

Осенью 2021 года Порошенко передал телеканалы «Прямой» и «5 канал» новосозданным предприятиям, учредителями которых стали журналисты. Малюська пока не готов ответить, поможет ли это Порошенко избежать статуса «олигарха», поскольку еще не видел новой структуры собственности каналов.

Министр заверил, что подготовка так называемых «списков олигархов» не ведется, потому что главная цель закона — не сделать олигархам больно, а сделать так, чтобы их не было.

Мы дали полгода, чтобы они потеряли свой статус олигарха и стали бизнесменами, меценатами, уважаемыми людьми. Это можно сделать до 7 мая. Потом будет другая история, — рассказал Малюська.

Министр считает, что «закон прописан широко и не обязательно быть прямым собственником, можно влиять на медиа через аффилированных лиц».

Сейчас каналы вещают так, что они якобы находятся в собственности Порошенко. Возможно, «Прямой» и «5 канал» — не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказательства, — отметил глава Минюста по поводу медиаактивов экс-президента.

Малюська убежден, что за 99% решений будут обжалованы в Верховном суде, поэтому его ведомству важно иметь неоспоримую доказательную основу, а за имплементацией закона будут следить медиа и общество.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, есть 13 человек, которые «уверенно принадлежат к олигархической среде», имеют очень большое влияние внутри и снаружи нашей страны. Правда, фамилий этих людей глава СНБО не назвал. Сделал это экс-нардеп, а ныне блогер и член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко. Ссылаясь на собственные источники, он сообщил, что под критерии олигархов могут попасть:

Ринат Ахметов;

Петр Порошенко;

Дмитрий Фирташ;

Игорь Коломойский;

Виктор Пинчук;

Сергей Левочкин;

Виктор Медведчук;

Вадим Новинский;

Юрий Косюк;

Олег Бахматюк;

Константин Жеваго;

Александр и Галина Гереги.

Источник: Forbes