SpaceX, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска, запустила свою первую межпланетную миссию почти семь лет назад — ракета Falcon 9 отправила в космос в точку Лангража (место в системе из двух массивных тел, в котором третье небольшое тело может оставаться недвижимым по отношению к ним) системы Солнце-Земля, расположенную в 1 млн км от Земли, американский климатический спутник DSCOVR.

После того, как вторая ступень ракеты Falcon 9 после длительного процесса работы отработала свой этап, она уже была достаточно высоко, чтобы не упасть назад на Землю, однако имела недостаточно энергии, чтобы вырваться из воздействия гравитации системы Земля-Луна, в которой ступень ракеты февраля 2015 года двигается по несколько хаотичной орбите, сообщает издание Ars Technica.

Теперь орбита второй ступени Falcon 9 близится к столкновению с Луной. По словам Билла Грея, автора популярного программного обеспечения Project Pluto, предназначенного для отслеживания околоземных объектов, астероидов, малых планет и комет, такое столкновение может произойти в марте.

Недавно Грей призвал астрономов-любителей и профессиональных астрономов провести дополнительные наблюдения за этим объектом. Согласно полученным данным, он считает, что отработанная ступень Falcon 9, скорее всего, упадет на обратную сторону Луны, вблизи экватора, 4 марта.

Однако в этих расчетах возможны изменения. Дело в том, что объект подвергается влиянию солнечного света, который его «толкает» и таким образом вносит незначительные изменения в орбиту. Эти непредсказуемые эффекты очень незначительны, но они будут накапливаться за период до 4 марта и необходимы дополнительные наблюдения, чтобы уточнить точное время и место падения.

Impact!

It is highly-likely that NORAD 40391, a rocket booster launched many years ago, will impact the Moon on March 4th. Come February, more observations should confirm this.