SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, запустила свою першу міжпланетну місію майже сім років тому — ракета Falcon 9 відправила у космос у точку Лангража (місце в системі з двох масивних тіл, в якому третє невелике тіло може залишатися непорушним відносно них) системи Сонце-Земля, розташовану за 1 млн км від Землі, американський кліматичний супутник DSCOVR.

Після того, як друга ступінь ракети Falcon 9 після тривалого процесу роботи відпрацювала свій етап, вона вже була достатньо високо, щоб не впасти назад на Землю, проте мала недостатньо енергії, щоб вирватися з впливу гравітації системи Земля-Місяць, в котрій ступінь ракети з лютого 2015 року рухається по дещо хаотичній орбіті, повідомляє видання Ars Technica.

Тепер орбіта другої ступені Falcon 9 наближається до зіткнення з Місяцем. За словами Білла Грея, автора популярного програмне забезпечення Project Pluto, призначеного для відстеження навколоземних об'єктів, астероїдів, малих планет і комет, таке зіткнення може статися в березні.

Нещодавно Грей закликав астрономів-любителів і професійних астрономів провести додаткові спостереження за цим об'єктом. Згідно з отриманими даними, він вважає, що відпрацьована ступінь Falcon 9, швидше за все, впаде на зворотний бік Місяця, поблизу екватора, 4 березня.

Проте в цих розрахунках ще можливі зміни. Річ у тім, що об'єкт зазнає впливу сонячного світла, котре його «штовхає" і таким чином вносить незначні зміни в орбіту. Ці непередбачувані ефекти дуже незначні, але вони будуть накопичуватися в період до 4 березня, і необхідні додаткові спостереження, щоб уточнити точний час і місце падіння.

Impact!

It is highly-likely that NORAD 40391, a rocket booster launched many years ago, will impact the Moon on March 4th. Come February, more observations should confirm this.https://t.co/2eBaykJEXXpic.twitter.com/wmI9uYLGYi