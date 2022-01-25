Навесні в Україні почнуть оголошувати великих бізнесменів олігархами. Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, хто в Україні, на його думку, відповідає ознакам олігарха.

Йдеться про виконання закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Малюська в інтерв’ю Forbes розповів, що «перший рядок» в списку олігархів посяде Рінат Ахметов.

Є всі критерії — медіа, бізнес, активи, партнери у Раді. Схожа історія із Коломойським. Петро Порошенко — активи, участь у політиці, під питанням телеканали, — відповів Малюська на запитання, кого він вважає очевидним олігархом.

Восени 2021 року Порошенко передав телеканали «Прямий» та «5 канал» новостворним підприємствам, засновниками яких стали журналісти. Малюська наразі не готовий відповісти, чи допоможе це Порошенку уникнути статусу «олігарха», оскільки ще не бачив новоої структури власності каналів.

Міністр запевнив, що підготовка так званих «списків олігархів» наразі не ведеться, бо головна мета закону — не зробити олігархам боляче, а зробити так, щоб їх не було.

Ми дали півроку, щоб вони втратили свій статус олігарха та стали бізнесменами, меценатами та шанованими людьми. Це можна зробити до 7 травня. Потім буде інша історія, — розповів Малюська.

Міністр вважає, що «закон прописаний широко, не обов’язково бути прямим власником, можна впливати на медіа через афілійованих осіб».

Зараз канали ведуть мовлення, начебто, вони перебувають у власності Порошенка. Можливо, «Прямий» та «5 канал» — не єдині медіаактиви Порошенка. Це питання доведення, — зауважив очільник Мін’юсту щодо медіаактивів екс-президента.

Малюська переконаний, що за 99% рішень буде оскаржено у Верховному суді, тому його відомству важливо мати незаперечну доказову основу, а за імплементацією закону стежитимуть медіа та суспільство.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, є 13 осіб, які «впевнено належать до олігархічного середовища», мають дуже великий вплив всередині і зовні нашої країни. Щоправда прізвищ цих людей голова РНБО не назвав. Зробив це екс-нардеп, а нині блогер і член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. Посилаючись на власні джерела він повідомив, що під критерії олігархів можуть потрапити: