https://racurs.ua/ua/n166170-nayshvydshyy-u-sviti-komp-uter-stvoryat-u-meta.html

Ракурс

Meta Platforms Inc., що володіє соцмережею Facebook, готується представити суперкомп’ютер, який використовує штучний інтелект (ШІ).

Він стане найшвидшим у світі. Про це повідомила прес-служба компанії.

Суперкомп’ютер AI Research SuperCluster (RSC) є результатом дворічної роботи, що здійснювалася командою в віддаленому режимі через коронавірус.

Зараз експерти Meta використовують суперкомп’ютер для навчання моделей штучного інтелекту обробці природної мови та комп’ютерного зору для досліджень. Рішення, які будуть в метавсесвіті вимагають величезних обчислювальних потужностей, і RSC дозволить створити нові ШІ-моделі.

До середини літа поточного року, коли суперкомп’ютер буде повністю готовий, він міститиме близько 16 тис. графічних процесорів, і стане найшвидшим у світі.

Суперкомп’ютери допомагатимуть розробникам Meta створювати ШІ-моделі, які зможуть працювати з сотнями мов, аналізувати тексти, зображення та відео одночасно, а також розробляти інструменти доповненої реальності. Технологія також допоможе Meta легко розпізнавати шкідливий контент і створювати ШІ-моделі, здатні мислити як людина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Meta — таку назву отримала відома соціальна мережа Facebook (Фейсбук) через зміну вектора розвитку компанії. Засновник соцмережі Марк Цукерберг вважає, що чинна назва не відповідає цілям компанії в майбутньому — створенню віртуальних або метавсесвітів.