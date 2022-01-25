«Омікрон» виявився найстійкішим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n166164-omikron-vyyavyvsya-naystiykishym-koronavirusom.html

Ракурс

Штам «Омікрон» виявився більш стійким до зовнішнього середовища, ніж попередні штами коронавірусу.

Він зберігається на пластику вісім діб, а на шкірі майже добу. Про це повідомляється в препринті на bioRxiv.

На думку японських медиків, ця властивість і стала причиною того, що він більш заразний, ніж інші варіанти. Біологи з Медичного університету префектури Кіото вирішили порівняти уханьський варіант коронавірусу, а також його штами альфа, бета, гамма, дельта та омікрон на стійкість на поверхнях. Вчені перевірили, скільки зберігається вірус на пластику та людській шкірі. Максимальний час реєстрували в тому випадку, якщо зібраний з поверхні вірус ще міг заразити 50% клітин в культурі.

Виявилося, що «Омікрон» найкраще виживає на поверхнях — 193,5 години на пластику та 21,1 години на шкірі. Відразу за ним був альфа-варіант коронавірусу — 191,3 години на пластику і 19,6 години на шкірі, а далі всі інші штами. Найменш стійким виявився уханьський варіант — його можна знайти на пластику через 56 годин, а на людській шкірі через 8,6 години.

Дослідники перевірили дезінфекційну здатність етанолу проти кожного з варіантів коронавірусу in vitro, а потім на людській шкірі. Спочатку в пробірки з різними варіантами коронавірусу додавали етанол. Уханьський коронавірус і гама варіант повністю інактивувалися через 15 секунд обробки, альфа, бета і дельта штами — через 15 секунд обробки, а «Омікрон» виявився найстабільнішим — для того, щоб усунути його, знадобилися 15 секунд обробки. На людській шкірі всі штами коронавірусу зникали через 15 секунд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам коронавірусу «Омікрон» виявлено вже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень у країні зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19