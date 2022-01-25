Кіно про гангстерів - генпрокурор пообіцяла проблеми екс-"слузі" за дебош в мерії Одеси

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Ракурс

Бійка та дебош в стінах мерії Одеси обурили генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

Відеоролик, на якому колишній нардеп зі «Слуги народу» Артем Дмитрук бігає по столах, вона назвала фільмом про гангстерів, у якому «актор відривається від погоні після пограбування банку».

Венедіктова покпинила з Дмитрука, назвавши його дії «сценою проведення перемовин українського парламентаря із представниками громади Одеси».

На своїй сторінці у Фейсбук генпрокурор повідомила, що відомості про інцидент в Одесі внесені до ЄРДР, а правоохоронці розберуться «хто, коли і за яких обставин все це вчинив».

По-людськи хочу звернутися до чиновників та депутатів, які представляють українські органи влади — за нами зараз дуже уважно спостерігають зі всіх куточків планети, ми на сторінках всіх передових видань, поведінка будь-якого представника української влади вивчається під мікроскопом і не може виглядати неадекватно, — написала Венедіктова.

Нагадаємо, що Дмитрук приїхав до Одеси на засідання земельної комісії міськради. Проте до приміщення його не пропустили представники муніципальної варти. У відповідь Дмитрук накинувся на них з кулаками.

Згодом Дмитрук бігав по столу, розламував меблі та розкидав документи. Постраждали й декілька учасників сутички.

Дмитрук вважає, що влада його рідного міста на засіданні комісії «пиляють» землю одеситів і не хочуть, щоб їхні махінації стали відомі громадськості.

Засідання комісії сьогодні перенесли, вона повинна розглянути питання відводу 6 га землі біля курорту Аркадія.

Дмитрук пройшов до Ради від партії «Слуга народу», восени СН спровадила його зі своїх лав. Згодом нардеп приєднався до політичної групи екс-спікера Дмитра Разумкова.