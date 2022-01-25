Контрольована РФ банда готувала низку нападів на прикордонні об’єкти. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n166162-kontrolovana-rosiieu-banda-gotuvala-napady-na-prykordonni-obiekty-ukrayiny.html

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Спецслужби Російської Федерації готували злочинну групу для нападів на прикордонні об'єкти України. У ході масштабної операції в Житомирі та Харкові українські контррозвідники знешкодили організоване злочинне угруповання, яке координували з Москви. Про це 15 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці з’ясували, що організатори банди готувалися вчинити серію розбійних нападів на міські інфраструктурні об'єкти, у тому числі комерційної сфери. У Кремлі планували, що це призведе до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах.

Виявилося, що злочинну групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має російське громадянство. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали членів банди.

У зловмисників виявили вибухівку, стрілецьку зброю та боєприпаси. В організаторів банди під час обшуків знайшли спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення, чернетки з планами підготовки до розбійних нападів, телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту «Антонов» у Київській області. Спецпризначенці знешкодили умовних «терористів», які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об'єктів.