Терористи в аеропорту – поблизу Києва знешкодили «бойовиків», які захопили літак

https://racurs.ua/ua/n166119-terorysty-v-aeroportu-poblyzu-kyieva-zneshkodyly-boyovykiv-yaki-zahopyly-litak.html

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Служба безпеки України (СБУ) провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту «Антонов» у Київській області.

Спецпризначенці знешкодили умовних «терористів», які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об'єктів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Тренування проводили в максимально наближених до реальних умовах. У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За легендою навчань, умовні «терористи» захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення.

При цьому їхні «спільники» захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення «потерпілих».

Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу прийняли рішення про здійснення силової фази.

Під час спецоперації правоохоронці знешкодили «зловмисників» та «звільнили» заручників.