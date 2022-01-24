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Ракурс
Терористи в аеропорту – поблизу Києва знешкодили «бойовиків», які захопили літак

Терористи в аеропорту — поблизу Києва знешкодили «бойовиків», які захопили літак

24 січ 2022, 15:52
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Служба безпеки України (СБУ) провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту «Антонов» у Київській області.

Спецпризначенці знешкодили умовних «терористів», які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об'єктів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Тренування проводили в максимально наближених до реальних умовах. У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За легендою навчань, умовні «терористи» захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення.

При цьому їхні «спільники» захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення «потерпілих».

Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу прийняли рішення про здійснення силової фази.


Під час спецоперації правоохоронці знешкодили «зловмисників» та «звільнили» заручників.

Джерело: Ракурс


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