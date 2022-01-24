Терористи в аеропорту – поблизу Києва знешкодили «бойовиків», які захопили літак

Терористи в аеропорту — поблизу Києва знешкодили «бойовиків», які захопили літакhttps://racurs.ua/ua/n166119-terorysty-v-aeroportu-poblyzu-kyieva-zneshkodyly-boyovykiv-yaki-zahopyly-litak.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту «Антонов» у Київській області.
Спецпризначенці знешкодили умовних «терористів», які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об'єктів. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Тренування проводили в максимально наближених до реальних умовах. У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За легендою навчань, умовні «терористи» захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення.
При цьому їхні «спільники» захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення «потерпілих».
Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу прийняли рішення про здійснення силової фази.
Під час спецоперації правоохоронці знешкодили «зловмисників» та «звільнили» заручників.