Террористы в аэропорту – под Киевом обезвредили «боевиков», захвативших самолет

Террористы в аэропорту — под Киевом обезвредили «боевиков», захвативших самолетhttps://racurs.ua/n166119-terroristy-v-aeroportu-pod-kievom-obezvredili-boevikov-zahvativshih-samolet.htmlРакурс
Служба безопасности Украины (СБУ) провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Антонов» в Киевской области.
Спецназовцы обезвредили условных «террористов», захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тренировки проводили в максимально приближенных к реальным условиях. В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По легенде учений, условные «террористы» захватили заложников в самолете и требовали его приземления.
При этом их «сообщники» захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения «потерпевших».
После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы.
Во время спецоперации правоохранители обезвредили «злоумышленников» и освободили «заложников».