Террористы в аэропорту – под Киевом обезвредили «боевиков», захвативших самолет

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Антонов» в Киевской области.

Спецназовцы обезвредили условных «террористов», захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тренировки проводили в максимально приближенных к реальным условиях. В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, условные «террористы» захватили заложников в самолете и требовали его приземления.

При этом их «сообщники» захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения «потерпевших».

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы.

Во время спецоперации правоохранители обезвредили «злоумышленников» и освободили «заложников».