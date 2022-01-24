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Ракурс
Террористы в аэропорту – под Киевом обезвредили «боевиков», захвативших самолет

Террористы в аэропорту — под Киевом обезвредили «боевиков», захвативших самолет

24 янв 2022, 15:52
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Служба безопасности Украины (СБУ) провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Антонов» в Киевской области.

Спецназовцы обезвредили условных «террористов», захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тренировки проводили в максимально приближенных к реальным условиях. В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, условные «террористы» захватили заложников в самолете и требовали его приземления.

При этом их «сообщники» захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения «потерпевших».

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы.


Во время спецоперации правоохранители обезвредили «злоумышленников» и освободили «заложников».

Источник: Ракурс


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