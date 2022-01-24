Порошенко. Фото: КП

https://racurs.ua/n166118-poroshenko-ne-sdal-zagranpasport-gbr.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и действующий нардеп, не сдал загранпаспорт, несмотря на решение суда.

Мера пресечения Порошенко по делу о госизмене предусматривала сдачу на хранение документов, дающих право на выезд из Украины. Об этом заявила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данный долг подозреваемый не выполнил, — заявили в ГБР.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Петра Порошенко о государственной измене получило общественную огласку. По данным социологов, 86,4% респондентов, по крайней мере, что-то знают об этом деле. При этом 49,5% опрошенных считают дело политическим преследованием. Еще 27,8% считают обвинение ДБР в результате объективного уголовного производства.