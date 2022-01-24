Порошенко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166118-poroshenko-ne-zdav-zakordonnyy-pasport-dbr.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та чинний нардеп, не здав закордонний паспорт попри рішення суду.

Запобіжний захід Порошенка у справі про держзраду передбачав здачу на зберігання документів, що дають право на виїзд з України. Про це заявила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Підозрюваний Порошенко Петро Олексійович зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав, — заявили в ДБР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Петра Порошенка про державну зраду набула суспільного розголосу. За даними соціологів, 86,4% респондентів принаймні щось знають про цю справу. При цьому 49,5% опитаних вважають справу політичним переслідування. Ще 27,8% вважають звинувачення ДБР результатом об'єктивного кримінального провадження.