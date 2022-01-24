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Єврокомісія надасть Україні додаткову макрофінансову допомогу
Єврокомісія надасть Україні додаткову макрофінансову допомогуhttps://racurs.ua/ua/n166117-ievrokomisiya-nadast-ukrayini-dodatkovu-makrofinansovu-dopomogu.htmlРакурс
Євросоюз планує виділити Україні 1,2 млрд. євро допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Задля підтримки зусиль України по зміцнення її стійкості Європейська комісія ухвалила рішення і про збільшення удвічі двосторонньої допомоги цього року — на 120 млн євро.
Про це голова ЄК повідомила 24 січня у Twitter.
Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених позик, так і з грантів. Єврокомісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, який допоможе Україні вирішити питання фінансування необхідне під час конфлікту. Ми розраховуємо на те, що Європейський парламент якнайшвидше ухвалить цю надзвичайну макрофінансову допомогу, — заявила політик.
Президент України Володимир Зеленський у Твіттер подякував ЄС за виділення цієї допомоги.
Також з боку ЄС очікуються багатомільярдні інвестиції, які допоможуть посилити позиції України.
Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості. І, нарешті, крім цього, ми продовжуватимемо інвестувати в майбутнє країни завдяки нашому інвестиційному плану для країни. План має на меті залучити понад шість мільярдів євро інвестицій. І дозвольте мені ще раз пояснити. Україна — вільна і суверенна держава. Вона робить власний вибір. І Європейський Союз — на боці України, — заявила Ляйєн.
The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.
I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022
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