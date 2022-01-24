Єврокомісія надасть Україні додаткову макрофінансову допомогу

https://racurs.ua/ua/n166117-ievrokomisiya-nadast-ukrayini-dodatkovu-makrofinansovu-dopomogu.html

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Євросоюз планує виділити Україні 1,2 млрд. євро допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Задля підтримки зусиль України по зміцнення її стійкості Європейська комісія ухвалила рішення і про збільшення удвічі двосторонньої допомоги цього року — на 120 млн євро.

Про це голова ЄК повідомила 24 січня у Twitter.

Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених позик, так і з грантів. Єврокомісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, який допоможе Україні вирішити питання фінансування необхідне під час конфлікту. Ми розраховуємо на те, що Європейський парламент якнайшвидше ухвалить цю надзвичайну макрофінансову допомогу, — заявила політик.

Президент України Володимир Зеленський у Твіттер подякував ЄС за виділення цієї допомоги.

Також з боку ЄС очікуються багатомільярдні інвестиції, які допоможуть посилити позиції України.