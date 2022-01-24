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Ракурс
Єврокомісія надасть Україні додаткову макрофінансову допомогу

Єврокомісія надасть Україні додаткову макрофінансову допомогу

24 січ 2022, 15:43
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Євросоюз планує виділити Україні 1,2 млрд. євро допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Задля підтримки зусиль України по зміцнення її стійкості Європейська комісія ухвалила рішення і про збільшення удвічі двосторонньої допомоги цього року — на 120 млн євро.

Про це голова ЄК повідомила 24 січня у Twitter.

Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених позик, так і з грантів. Єврокомісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, який допоможе Україні вирішити питання фінансування необхідне під час конфлікту. Ми розраховуємо на те, що Європейський парламент якнайшвидше ухвалить цю надзвичайну макрофінансову допомогу, — заявила політик.

Президент України Володимир Зеленський у Твіттер подякував ЄС за виділення цієї допомоги.

Також з боку ЄС очікуються багатомільярдні інвестиції, які допоможуть посилити позиції України.

Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості. І, нарешті, крім цього, ми продовжуватимемо інвестувати в майбутнє країни завдяки нашому інвестиційному плану для країни. План має на меті залучити понад шість мільярдів євро інвестицій. І дозвольте мені ще раз пояснити. Україна — вільна і суверенна держава. Вона робить власний вибір. І Європейський Союз — на боці України, — заявила Ляйєн.

Джерело: Ракурс


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