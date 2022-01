Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості. І, нарешті, крім цього, ми продовжуватимемо інвестувати в майбутнє країни завдяки нашому інвестиційному плану для країни. План має на меті залучити понад шість мільярдів євро інвестицій. І дозвольте мені ще раз пояснити. Україна — вільна і суверенна держава. Вона робить власний вибір. І Європейський Союз — на боці України, — заявила Ляйєн.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022