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Ракурс
Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті

Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті (ФОТО)

13 гру 2024, 13:56
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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зустрів ранок 13 грудня у київському укритті.


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Візит єврокомісара припав на п’ятницю, 13 грудня, і масовану ракетної атаки росіян.

Фото Кубілюса з укриття оприлюднила в мережі Х посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Джерело: Ракурс


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