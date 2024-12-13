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Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті
Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202128-ievrokomisar-z-oborony-zustriv-ranok-u-kyievi-v-ukrytti-foto.htmlРакурс
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зустрів ранок 13 грудня у київському укритті.
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Візит єврокомісара припав на п’ятницю, 13 грудня, і масовану ракетної атаки росіян.
Friday 13th — another Russian massive attack on �� critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.— Katarina Mathernova �� (@kmathernova) December 13, 2024
Welcoming new �� Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0
Фото Кубілюса з укриття оприлюднила в мережі Х посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.
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