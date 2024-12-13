Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті

Єврокомісар з оборони зустрів ранок у Києві в укритті (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n202128-ievrokomisar-z-oborony-zustriv-ranok-u-kyievi-v-ukrytti-foto.html

13 гру 2024, 13:56 999

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